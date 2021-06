Geen app meer nodig: met dit speldje laat je je omgeving zien dat je vrijgezel bent

Helemaal klaar is ze met alle mislukte dates via apps zoals Tinder. Daarom komt Nadine Roestenburg samen met haar vriendinnen uit Tilburg met een tegengeluid: Finder. Het groene speldje dat zij hebben ontwikkeld is alleen bedoeld voor vrijgezellen. Door deze op te spelden straal je uit: kies mij, ik ben single!"Het is eigenlijk supersimpel", zegt Nadine (33). "Het is een groen speldje met een loep erop. Als je het opspeldt betekent het dat je openstaat om de liefde tegen te komen", vertelt ze aan EditieNL.Het idee voor Finder is geboren vanuit haar persoonlijke frustratie. "Dan ben ik weer twee weken lang met iemand aan het sms'en in de waan dat dít hem is, maar blijkt op de eerste date na één seconde dat we helemaal geen match zijn. Daar ben ik echt klaar mee."Daarnaast ergert ze zich mateloos aan de manier waarop datingapps werken. "Die zijn niet gemaakt om de liefde te vinden, maar om ons te laten swipen. Ze spelen met ons brein en proberen ons verslaafd te maken aan de app. Daarom dacht ik: dit moet anders."Finder is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een relatie, maar ook voor mensen die gewoon een spannende date willen. "Liefde bestaat in allerlei vormen. Je komt er snel genoeg achter waar de ander naar op zoek is. We hebben geen verschillende kleuren speldjes."Ze hoopt met dit initiatief het contact tussen mensen op gang te brengen. "Het is natuurlijk spannender om iemand in het echt aan te spreken dan via een app, maar mensen moeten blijven praten. Veel jongeren zijn opgegroeid met een telefoon en durven nauwelijks nog te bellen. Dat moet veranderen."Tot nu toe lopen er tussen de 600 en 700 mensen met een groen speldje rond. "Nu zijn het er nog veel in de omgeving van Tilburg, maar ik merk dat er op onze website ook steeds meer bestellingen van buiten deze regio komen. Hopelijk is er een festival dat ons wil helpen en samen wil werken, zodat de speldjes echt zichtbaar worden. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder spannend het wordt."Of er al succesvolle matches zijn voortgekomen uit Finder, weet Nadine niet. "Als er successen zijn geboekt wil ik het graag weten. Ik heb wel veel sjansverhalen gehoord. Gisteren is er sowieso een date afgesproken. Misschien wordt er ooit wel een Finder-kind geboren. Wie weet."