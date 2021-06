Fans van Bruce Springsteen niet welkom op concert na prik met AstraZeneca

Volgende week begint Bruce Springsteen weer met optreden. Maar niet iedere fan is welkom. Wie gevaccineerd is met AstraZeneca krijgt geen toegang tot zijn show Springsteen on Broadway in New York. Tot grote woede van Canadese fans.



Springsteen zingt zijn klassiekers in de Big Apple van 26 juni tot 4 september. Mensen mogen alleen komen als ze volledig zijn gevaccineerd met Moderna, Pfizer of Janssen. De Amerikaanse FDA, de Food and Drug Administration, heeft AstraZeneca niet goedgekeurd en dus mogen mensen met een prik van de Zweeds-Britse farmaceut niet naar binnen.



Voor Amerikanen is dat geen probleem. In de VS is immers niet geprikt met Astra, maar in Canada zijn er wel 3 miljoen van deze vaccins uitgedeeld aan zo'n 1,7 miljoen mensen. De Canadese krant Toronto Star is het er niet mee eens en kopte al ‘Burn in the USA’. De Canadese infectioloog Zain Chagla zei in de krant dat het Janssen-vaccin nagenoeg gelijk is aan dat van AstraZeneca en dat het verbod dus onzinnig is.



Het geldt overigens niet alleen voor concerten van Springsteen. Ook bij opnames van bijvoorbeeld Saturday Night Live en The Late Show with Stephen Colbert word je geweigerd met een prik van AstraZeneca in je arm.

Reacties

24-06-2021 14:12:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.885

OTindex: 78.480

: Zo hoorde ik van iemand dat sommige vliegtuigmaatschappijen alleen piloten willen die niet ingeënt zijn, uit angst dat ze op grote hoogte bloedklonters zouden kunnen krijgen.. Maar of dat waar is? Nu we toch bezig zijn...: Zo hoorde ik van iemand dat sommige vliegtuigmaatschappijen alleen piloten willen die niet ingeënt zijn, uit angst dat ze op grote hoogte bloedklonters zouden kunnen krijgen.. Maar of dat waar is?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: