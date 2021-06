Replica van Mona Lisa verkocht voor bijna 3 miljoen euro

De échte zou een veelvoud van het bedrag opleveren, maar een kunstverzamelaar heeft voor een replica van de Mona Lisa toch ook flink in de buidel moeten tasten. Veilinghuis Christie's heeft in Parijs een kopie van het wereldberoemde schilderij voor 2,9 miljoen euro verkocht aan een anonieme koper.



Hij of zij heeft nu de Mona Lisa Hekking in handen. Het werk is vernoemd naar Raymond Hekking, een antiekhandelaar die tot aan zijn dood in 1977 heeft volgehouden dat hij de echte Mona Lisa in bezit had en dat in het Louvre in Parijs al tientallen jaren een kopie hangt.



Feit is dat de echte Mona Lisa in 1911 is gestolen uit het Louvre door een werknemer van het museum. Een paar jaar later werd de dief in Italië gepakt en het schilderij van 53 bij 77 centimeter terug naar Parijs gebracht.



Maar Hekking was ervan overtuigd dat hij het origineel van Leonardo da Vinci begin jaren 50 voor omgerekend drie euro in Nice op de kop had getikt. De gevestigde kunstwereld verklaarde hem voor gek en Hekking vocht zijn strijd jarenlang in het openbaar uit. Het publiek smulde ervan.



De nabestaanden van Hekking hadden het werk bij Christie's aangeboden om te laten veilen. Het veilinghuis schatte de opbrengst in eerste instantie op 250.000 euro.

