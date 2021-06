Man vindt menselijk bot in kast van zijn nieuwe huis

NEW YORK - Een man deed afgelopen week een lugubere ontdekking in zijn huis in een chique wijk in de Amerikaanse stad NewYork. In de kastenwand van he

Reacties

23-06-2021 11:13:18 venzje

En de vorige bewoner miste niet een onderbeen waarvan hij destijds een souvenir had bewaard?

23-06-2021 12:12:58 Mikeph

goh luguber hoor een bot.

We komen zo vaak met botten in aanraking.



Kippenvleugels of bouten

Spare Ribs

Graten in vissen

opmerkingen.



Misschien was een verrassende ontdekking een betere beschrijving geweest.

23-06-2021 12:15:59 allone

Hoe wist hij meteen dat het een mensenbot was, is hij bioloog? Na 2 maanden deed hij pas de kast open?Hoe wist hij meteen dat het een mensenbot was, is hij bioloog?

23-06-2021 13:43:06 Grouse

Een poosje geleden ook nog zo'n bericht van iemand die na jaren pas een verborgen ruimte in huis vindt. Overigens gewoon zichtbaar met een luik afgesloten. Ik begrijp dat niet

:Hoe hij dat wist?

Hij was zelf de dader en heeft het lijk in de tuin begraven. Het bot heef thij zogenaamd gevonden om de vorige bewoners de schuld in de schoenen te schuiven. Mogelijk?



Laatste edit 23-06-2021 13:45 Ik zou in een nieuw huis binnen een dag wel alles onderzocht hebben. Daar doe ik geen twee maanden over.Een poosje geleden ook nog zo'n bericht van iemand die na jaren pas een verborgen ruimte in huis vindt. Overigens gewoon zichtbaar met een luik afgesloten. Ik begrijp dat niet @allone :Hoe hij dat wist?Hij was zelf de dader en heeft het lijk in de tuin begraven. Het bot heef thij zogenaamd gevonden om de vorige bewoners de schuld in de schoenen te schuiven. Mogelijk?

