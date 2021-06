Moeder bestelt gepersonaliseerde verjaardagstaart, maar die wordt geweigerd wegens ongepast

Een Britse vrouw wilde een grappige boodschap toevoegen aan de verjaardagstaart voor haar dochter. Jammer genoeg werd haar bestelling geweigerd. «Ze hebben geen gevoel voor humor», zucht de vrouw.



Donna Patrick bestelde onlangs een verjaardagstaart voor haar dochter, die op 14 juni 18 jaar werd. De vrouw uit de Engelse plaats Pulborough zocht en vond online een mooie taart bij warenhuisketen Marks & Spencer. Ze voegde er de volgende gepersonaliseerde boodschap aan toe: «Ik ben blij dat jij de sterkste zaadcel was».



Even later kreeg ze van Marks & Spencer echter te horen dat haar bestelling niet doorgevoerd kon worden omdat de boodschap in strijd was met de richtlijnen. Donna viel achterover van verbazing: «Ze zeiden dat ze de taart niet konden maken omdat ze inging tegen de richtlijnen. Meer details over de weigering gaven ze niet. Er is toch helemaal niets aanstootgevends aan een zaadcel? Ze lijken hun gevoel voor humor wel verloren te hebben. Ga mee met je tijd», vertelt ze in Daily Star.



Donna deelde haar verontwaardiging op sociale media, waar heel wat mensen de beslissing van Marks & Spencer niet begrepen. Intussen is de warenhuisketen wel bijgedraaid. «We moeten ons houden aan specifieke richtlijnen rond gepersonaliseerde boodschappen, maar bij nader inzien was er in dit geval niets mis. We hebben ons geëxcuseerd bij mevrouw Patrick en hebben haar taart alsnog bezorgd, inclusief bloemen om het goed te maken. Ze was erg blij met onze geste», aldus een woordvoerder.

Reacties

21-06-2021 08:40:11 Emmo

Stamgast



Wat voor de één een geintje is, is voor de ander aanstootgevend.

21-06-2021 09:14:09 Mamsie

Oudgediende



Er komt toch geen onvertogen woord in voor.....

21-06-2021 12:16:41 allone

Oudgediende



Nou vind ik zaadcel geen ongepast woord. Maar gevoel voor humor en Britten, dat is idd iets aparts

21-06-2021 13:03:05 Mikeph

Senior lid

I'm glad you were the strongest sperm



is de zin die erop moest komen.

