Vrouw verdient haar brood door datingprofielen van wanhopige singles te fiksen

Chloe Gray uit New York runt een datingadviesbureau voor singles. De jonge vrouw was bijna dakloos en had naar eigen zeggen «nog 33 cent staan» op haar rekening toen ze in 2019 ‘Advice by Chloe’ uit de grond stampte. De twintiger verdient nu tot 8.100 euro per maand met het opsmukken van datingprofielen.



Chloe Gray maakt aantrekkelijke datingprofielen voor singles, die zo een grotere kans maken om de liefde te vinden. De 24-jarige vrouw geeft op haar website aan dat foto’s daarbij cruciaal zijn. «Ik moest ooit een 45-jarige man helpen die maar één foto had staan op zijn datingprofiel, waarop hij een shirt droeg met het opschrift ‘young, dumb and full of c*m’. Hij wou er jong en hip uitzien. Ik zei hem dat hij er eerder uitzag als een engerd», schrijft Gray.



«Er is veel werk aan het selecteren van de juiste foto’s voor datingprofielen van mannen. Mannen zijn niet geprogrammeerd om te poseren of te glimlachen voor een foto.»



In 2019 had Chloe alle moeite van de wereld om een baan te vinden. Ze kon haar huur niet meer betalen en had nog 48 uur tot de elektriciteit van haar appartement zou worden afgesloten. «Ik had nog 33 cent staan op mijn bankrekening en at al een half jaar enkel goedkope noedels», staat te lezen op haar website. «Mijn huurbaas dreigde me uit het appartement te zetten en dreigde zelfs met een rechtszaak. Ik was volledig in paniek.»



«Ik lag in bed naar het plafond te staren in liep in mijn hoofd al mijn opties af.» Bij het googelen naar ‘manieren om snel geld te verdienen op het internet’ kreeg Chloe plots een ingeving. Ze herinnerde zich hoe ze in het verleden mannelijke vrienden had geholpen bij het aanmaken van een datingprofiel. Ze besloot om een oproep te lanceren op het populaire internetplatform Reddit: voor vijf dollar per uur beloofde ze om je datingprofiel wervelend te maken. Het werkte: ze kreeg een stortvloed aan reacties. «Na zeven minuten had ik al 17 berichten ontvangen. Toen brak ik in tranen uit.»



«Ik werkte twee weken lang zestien uur per dag. Ik had meer klanten dan ik aankon. Toen ik mijn prijs verhoogde naar 10 dollar per uur kreeg ik nog steeds honderden aanvragen binnen. Na een half jaar dacht ik: ‘Wow, is dit nu mijn job?’»



Vijftig dollar per uur om datingprofiel te pimpen

Nu runt ze haar eigen bedrijf, waarmee ze datingadvies aanbiedt gaande van het screenen en ‘pimpen’ van datingprofielen voor vijftig dollar per uur tot de ‘Pocket Chloe’-service (120 dollar), waarbij ze alle vragen van haar klant omtrent dating tussen 9 uur ‘s ochtends en middernacht beantwoordt gedurende een week.



Het gros van haar klanten zijn heteromannen, gevolgd door homo’s, dan lesbiennes en heterovrouwen. «Een doorsnee werkdag voor mij bestaat bijvoorbeeld uit een 65-jarige weduwnaar die de datingwereld wil herontdekken, gevolgd door een dertiger die maar niet snapt waarom hij geen matches heeft op Tinder en een 18-jarige die uitleg wil over de clitoris en wat je ermee kan doen.»

ik vrees het ergste voor wat er bij het daten gebeurt als iemand een profiel helemaal heeft laten pimpen

