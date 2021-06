Vreemd wezen gespot in India

Een vreemde mensachtige figuur werd gespot in India. In de video, die nu viraal gaat, zien we een bizar wezen dat rustig over een brug slentert in het midden van de nacht. De video werd gefilmd door een groep motorrijders op de nieuw aangelegde Chadwa Dam-brug in Jharkhand.Het lijkt wel alsof de figuur geen kleren draagt en geen haar heeft. Velen zijn ervan overtuigd dat het gaat om een paranormaal wezen zoals een alien of een geest. Wie of wat de verschijning was, is nog niet duidelijk.