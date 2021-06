Biologisch lang niet altijd gezonder

Producten die verkocht worden met het label ‘bio’ zijn lang niet altijd gezonder dan producten die niet ‘bio’ zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Franse consumentenorganisatie INC. Die legde een aantal producten die beweerden biologisch te zijn uit de supermarkt naast elkaar: de biologische variant werd steeds vergeleken met de ‘gewone’ variant.



De biologische groentesoep van Knorr blijkt bijvoorbeeld maar 40 procent groente te bevatten, terwijl de ‘gewone’ groentesoep van Knorr beter scoort met 51 procent groente. In de bio-soep zit 9 procent wortel en 4 procent tomaat, in de niet-biologische variant zit twee keer zoveel wortel en drie keer zoveel tomaat, meldt het AD



Bij de frambozenyoghurt is er ook een opmerkelijk verschil. Die met een officieel biologisch keurmerk blijkt minder frambozen te bevatten dat de gewone yoghurt. En dat niet alleen: ,,De suiker die in biologische yoghurt zit, komt uit Brazilië.’’ Dat moest dus zo’n 8.000 kilometer vervoerd worden. ,,Geen goede score als je naar de CO₂-uitstoot kijkt’’, concluderen de onderzoekers.



En zo zijn er meer voorbeelden, met name bij bioproducten die uit de fabriek komen

16-06-2021 22:37:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.634

OTindex: 85.201

Ik kies niet voor Bio. Ik heb altijd het idee dat ik daarmee makkelijk te belazeren zou zijn.

16-06-2021 23:09:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.910

OTindex: 27.413

Ik sta er niet van te kijken.

De productiemethode mag dan misschien wat beter voor het milieu zijn, het eindproduct is hetzelfde.

In bepaalde gevallen kan het zelfs slechter zijn. Dan denk ik aan vraat of schimmels die bij onbespoten groenten meer kans maken.

En dat de hoeveelheden groente in groentesoep bijvoorbeeld lager liggen, dat riekt ook nog eens naar zwendel.

