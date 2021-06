Reclamevliegtuig cirkelt boven De Boer op trainingsveld: Frank, gewoon 4-3-3!

Het systeem dat Frank de Boer met het Nederlands elftal op het EK voetbal gaat spelen, is al dagen voer voor discussie. De bondscoach lijkt vast te houden aan het 5-3-2-systeem met vijf verdedigers. Maar menig Oranje-volger schreeuwt om het 4-3-3-systeem met vier verdedigers en drie aanvallers.



Om de roep om het 4-3-3-systeem kracht bij te zetten, vloog er zaterdagochtend tijdens de training van het Nederlands elftal in Zeist een reclamevliegtuigje over met de duidelijke tekst 'Frank, gewoon 4-3-3!'.



Veel spelers van Oranje moesten hard lachen toen ze de boodschap voor de bondscoach zagen. De kans is groot dat De Boer het advies van de onbekende supporters van het Nederlands elftal niet gaat opvolgen. De bondscoach heeft al herhaaldelijk laten doorschemeren dat hij Oekraïne met vijf verdedigers wil bestrijden.



Het Nederlands elftal is met Matthijs de Ligt begonnen aan de laatste training voor de eerste wedstrijd op het EK, zondag tegen Oekraïne. De verdediger herstelt van een liesblessure, die hij vorige week opliep tijdens het trainingskamp in Portugal. Het is nog steeds onduidelijk of De Ligt tegen Oekraïne kan spelen.



Oranje kon de afgelopen weken met een versterkte defensie niet overtuigen in de oefenwedstrijden tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0). Oud-international en tv-analist Rafael van der Vaart maakte vrijdagavond op televisie ook al een statement: "Speel niet met vijf verdedigers, anders moeten we het niet eens uitzenden".

