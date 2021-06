Babypoep onder de loep: nieuwe app checkt luierinhoud van je kind

Een foto maken van de poepluier van je baby. Misschien niet het eerste waar je 's ochtends aan denkt, maar toch is het volgens Nutricia handig om de poep van je kind onder de loep te nemen. Het babyvoedingsmerk heeft een app ontwikkeld die aan de hand van een kiekje van een poepluier de darmgezondheid van baby's kan vaststellen. Maar kun je ontlasting wel beoordelen aan de hand van een foto?



De My Unique Moments-app (MUM) is na twee jaar ontwikkelen klaar om ouders te ondersteunen bij het volgen van de gezondheid en de ontwikkeling van hun pasgeboren kind. De applicatie bestaat uit acht verschillende modules, waaronder de 'slimme luier-tracker'. Hierbij wordt de poepluier beoordeeld aan de hand van een foto. Er wordt daarbij gekeken naar de consistentie, structuur en kleur.



"Het werkt als volgt: artificiële intelligentie vormt de basis, de database vergelijkt jouw foto met een heleboel andere foto's. Waar lijkt deze poep het meeste op? Bij alle foto's is een antwoord uitgeschreven dat de moeders kunnen inzien", legt product owner Rik Tholen aan EditieNL.



De slimme luier-tracker is niet bedoeld ter vervanging van professionals. "Bij twijfel: altijd een arts raadplegen."



Volgens poepdokter Nienke Gottenbos kunnen we discussiëren over de geloofwaardigheid van de app, omdat we niet alles aan de buitenkant kunnen zien. "Ik moet een beetje denken aan die app waarmee je planten kunt herkennen. Ik heb daarmee weleens een giftige plant gefotografeerd en kreeg vervolgens een hele andere plant te zien, dus dat werkte niet helemaal goed. Het zal afhangen van de kwaliteit van de app", vertelt ze aan EditieNL.

Hoe hebben wij het ooit zonder kunnen doen, niet te geloven.

De slimme luier-tracker is niet bedoeld ter vervanging van professionals. "Bij twijfel: altijd een arts raadplegen."

Gelukkig is moeder dus toch nog de beste in het beoordelen ervan.



