Militair 19 maanden de cel in voor swastika tatoeage op geslachtsdeel

Een 29-jarige militair uit het geboorteland van Adolf Hitler moet 19 maanden brommen vanwege een zeer aparte tatoeage.



De man vertelde tijdens een zitting dat hij ooit lid was van een extreem-rechtse organisatie en dat hij zijn fouten erkent.



Hij liet het Nazi symbool op zijn testikel tatoeƫren na een avondje drinken met collega soldaten maar zegt dat de tatoeage inmiddels is weggevaagd. Dat meldt Kontrast1.



Ook zou de man Nazi propaganda online hebben verspreid. In Oostenrijk is het ten strengste verboden om Nazisme te verheerlijken.



Hij is gevonnist tot een gevangenisstraf van 19 maanden, maar zijn advocaat meldt in hoger beroep te zullen gaan.

Reacties

14-06-2021 16:28:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.597

OTindex: 85.161

Quote:

Hij liet het Nazi symbool op zijn testikel tatoeëren



Op zijn linker of op zijn rechter?

Had hij die voor de gelegenheid uit de zak getoverd? Op zijn linker of op zijn rechter?Had hij die voor de gelegenheid uit de zak getoverd?

14-06-2021 16:46:54 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.243

OTindex: 41.504

Om dat te tonen moet hij toch met klote buiten lopen. Hoe weet men dit anders van hem?

