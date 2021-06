Let op! Er kan nog een koe aankomen

Bij de koeienoversteekplaats bij Aduard hangen verkeersborden: 'Let op! Er kan nog een koe aankomen'.Stadsblog Sikkom schreef er deze week over: de koeienoversteekplaats bij Aduard. Daar runt de familie Van der Vis een melkveebedrijf met 200 Jerseykoeien. Om ervoor te zorgen dat de koeien veilig van de stal naar het weiland kunnen, heeft de familie een ware koeienoversteekplaats gerealiseerd, inclusief verkeersborden.Sikkom postte vorige week een foto van die borden met de tekst: 'Let op! er kan nog een koe aankomen'. De foto's werden landelijk gedeeld, maar de borden zelf waren niet veel later verdwenen.De dieven gaven echter gehoor aan de oproep om de borden netjes terug te brengen, inclusief kratje bier. Tot grote vreugde van de familie Van der Vis werd aan die oproep voldaan, en stonden de borden een dag later weer netjes op hun plek. Met een kratje bier.