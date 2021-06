9-jarige jongen jongste verkoper van stimulerende middelen

Een leerling van de basisschool in het Verenigd Koninkrijk wordt gerekend tot de jongste verkoper van stimulerende middelen.



De 9-jarige jongen werd door de politie opgepakt met het spul in zijn bezit die bestemd was voor de verkoop, schrijft Lad Bible.



De jongen kon niet worden aangeklaagd omdat hij nog geen 10 jaar oud is. Dat is de leeftijd in het VK voor het kunnen vervolgen van minderjarigen.



De afgelopen 5 jaar waren er ruim 16.000 gevallen van minderjarigen die verwikkeld waren in de verkoop van stimulerende middelen.

Reacties

11-06-2021 09:33:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.542

OTindex: 85.107

Ik ben ook een gebruiker van een stimulerend middel. Ben tegenwoordig gek op koffie.

Had die jongen een koffietentje of zo?



Laatste edit 11-06-2021 09:33

11-06-2021 09:40:08 Buick

Erelid

WMRindex: 1.416

OTindex: 389

Wnplts: amsterdam

Ik las ergens dat er weer meer kinderarbeid is.

Maar ja, als die kinderen voor zichzelf gaan beginnen.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: