Regenboogkoekjes? Eerst haatberichten, toen lange rijen bij bakker VS

Het is Pride-maand en daarom besloot een bakker in Texas LGBTQ+-vriendelijke regenboogkoekjes te bakken. Maar dat viel niet in goede aarde: klanten annuleerden bestellingen en stuurden haatberichten. Toen de teleurgestelde bakker dat op Facebook meldde, gebeurde er iets bijzonders."Meer liefde, minder haat." Dat schreef bakkerij Confections in de Amerikaanse plaats Lufkin op Facebook bij een foto van regenboogkoekjes. Speciaal voor Pride-maand had de bakkerij de koekjes gebakken, 'voor al onze LGBTQ+-vrienden'.De volgende dag liet de bakker weer van zich horen op Facebook. Het aantal volgers op sociale media 'was significant gedaald' en klanten hadden bestellingen geannuleerd. Meerdere dozen koekjes, die al gebakken waren, zouden daarom niet worden opgehaald."Ik krijg er een zwaar gevoel bij", schreven de eigenaren op Facebook. "Als je van onze koekjes houdt, kom er dan morgen een ophalen. We hebben ze in overvloed."Dat bericht bleef niet onopgemerkt. De volgende dag stond er een lange rij voor de bakker, meldden de eigenaren op Facebook: Foto Mensen waren vanuit de hele regio naar Lufkin gekomen om de bakkerij te ondersteunen.In mum van tijd uitverkocht"In de elf jaar dat we deze zaak hebben, heb ik nog nooit zoiets gezien", schreef de eigenaar. "We zijn zo dankbaar voor al jullie steun."De regenboogkoekjes waren binnen een mum van tijd uitverkocht en al gauw was er in de hele bakkerij niets meer te krijgen. "De laatste klanten doneerden geld omdat er niets meer te koop was."De Facebookberichten van de bakkerij kregen in de afgelopen dagen tienduizenden reacties. "We hebben altijd vertrouwen in de mensheid gehad en jullie hebben zojuist de absolute schoonheid van de menselijke aard opnieuw laten zien", meldden de eigenaren in een van de laatste updates.