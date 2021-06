Vrouw smokkelt verboden stimulerende middelen in lichaam doodgeboren baby

Een vrouw heeft het lichaam van haar doodgeboren baby ingezet om streng verboden stimulerende middelen te vervoeren.



Volgens de autoriteiten heeft de vrouw uit Syriƫ de miskraam zelf veroorzaakt en gebruikte ze het lichaam van het kindje dat ze invroor om het verboden spul te transporteren naar het buitenland.



Ze heeft het lijkje een aantal keren gebruikt en plaatste het weer in de freezer.



Egypt Independent schrijft dat de vrouw 8 maanden in de verwachting was. Ze zou pillen hebben ingenomen om een miskraam op te wekken.



Zij zal zich voor de rechter in Syriƫ moeten verantwoorden.

