Skinny-shaming: “Neem jij maar het laatste stukje kaas, dat kan je goed gebruiken”

De hashtag ‘body positivity’ is een welbekend begrip anno 2021. Vrouwen met een maatje meer gaan de strijd aan tegen ‘fat-shaming’. Maar wist je dat hele slanke vrouwen juist te maken krijgen met ‘skinny-shaming’? Boutaina Afallah van Wij Zijn Amsterdam onderzoekt hoe dit zit.



“Skinny-shaming is het krijgen van rotopmerkingen over je lichaam als slanke vrouw”, vertelt Karima El Bakkali. Karima is oprichter van een online community genaamd ‘Get fat with me’. Deze community is speciaal opgericht voor vrouwen die kampen met ondergewicht of zich simpelweg te slank voelen. Ze hoort veel verhalen van vrouwen die last hebben van skinny-shaming.



“Oh wat zie jij er slecht uit. Wat ben je afgevallen. Neem jij maar het laatste stukje kaas, dat kan je goed gebruiken.” Volgens Karima zijn dit de opmerkingen die dunne vrouwen naar hun hoofd krijgen. Ze had vroeger ook ondergewicht en weet maar al te goed hoe verkeerd zulke opmerkingen kunnen vallen. Sommige vrouwen worden zo onzeker van skinny-shaming dat ze Karima voor hulp benaderen. Ze adviseert vrouwen om zich vooral te focussen op zelfliefde.



Fatima Zahra had last van een somatische ziekte waardoor zij enorm is afgevallen. Inmiddels is ze al tien jaar bezig met revalideren en probeert ze wat kilo’s aan te komen. Ook Fatima wordt regelmatig lastiggevallen met opmerkingen over haar gewicht. “Ik krijg vaak ongevraagd tips om aan te komen in mijn inbox.”



Op straat krijgt Fatima ook wel eens vervelende opmerkingen, maar ze probeert dat te negeren. “Wanneer ik iets terugroep, krijg ik namelijk de volle lading. Maar als bijvoorbeeld de buurman een opmerking plaatst, dan zeg ik er wel wat van. Eerst kon skinny-shaming mij heel erg onzeker maken, maar nu kan ik het beter een plekje geven.”



Fatima roept mensen op om niet zomaar opmerkingen te maken. “In plaats daarvan kun je ook een vraag stellen. Zo leer je begrijpen in welke situatie de ander zit en maak je niet zo snel meer ongepaste opmerkingen.”

Reacties

10-06-2021 10:12:45 Emmo

Stamgast



Quote:

“Oh wat zie jij er slecht uit. Wat ben je afgevallen. Neem jij maar het laatste stukje kaas, dat kan je goed gebruiken.” Ik zeg dan altijd: "Je moet meer spek eten, word je groot en sterk van". Ik zeg dan altijd: "Je moet meer spek eten, word je groot en sterk van".

10-06-2021 10:26:30 allone

Oudgediende



Ach, er zullen altijd wel mensen zijn die ongepaste opmerkingen maken. Hoeft niet speciaal over gewicht te zijn, dat kan letterlijk over alles. Om nou over iedere ongepaste opmerking een artikel te schrijven?!

