Moeder probeert 5-dagen-oude tweeling te verkopen

De moeder van een 5-dagen-oude tweeling en twee anderen zijn donderdag door de politie van de Zuid-Afrikaanse stad Port Elizabeth gearresteerd voor mensenhandel.



De vrouw had de baby’s al overhandigd aan een koper, schrijft IOL.



Na een tip stormde de politie de woning van de koper binnen en redde de kinderen.



De drugsverslaafde moeder zou dagelijks US$ 3 ontvangen. De kinderen die uitgedroogd en ondervoed zijn, werden opgenomen in een ziekenhuis.

