Vrouw bevalt in vliegtuig richting Amsterdam

Tijdens een KLM-vlucht van Nairobi naar Amsterdam is donderdagnacht een baby geboren. Bijzonder, want vrouwen die langer dan 36 weken zwanger zijn, wordt afgeraden om ├╝berhaupt in een vliegtuig van KLM te stappen.



Het is onduidelijk hoeveel weken deze vrouw zwanger was, maar het belangrijkste is dat moeder en kind het goed maken. Dat verzekert de woordvoerder van KLM. "Dit is een bijzondere gebeurtenis geweest voor iedereen aan boord van deze vlucht."



Gelukkig voor de zwangere vrouw was er een arts aan boord. Zij hielp het baby'tje ter wereld, terwijl ze met honderden kilometers per uur richting Amsterdam vlogen.



De KLM-woordvoerder legt uit hoe dit in het algemeen in zijn werk gaat: "Bij een medisch incident aan boord, wordt er gevraagd of er een arts aanwezig is. Deze krijgt de beschikbaarheid over de medische kit, een verzegelde koffer waarin allerlei hulpmiddelen en medicatie zitten."



Doorvliegen, of tussenlanding

De piloot heeft bovendien de mogelijkheid om te overleggen met een arts aan de grond over de situatie. Vervolgens kan er besloten worden of er doorgevlogen kan worden, of dat er een tussenlanding nodig is.

