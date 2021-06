BMA: 87 procent van de zeevarenden moet nog een eerste vaccin krijgen‎

‎Volgens de Seafarer Covid-19 Welfare Survey van de Bahamas Maritime Authority (BMA) wacht 87 procent van de zeevarenden nog steeds op een prik. Van de respondenten tot nu toe zou 86 procent bereid zijn om het vaccin te krijgen als het zou worden aangeboden en 65 procent zou zich veiliger voelen als ze waren gevaccineerd.‎



‎De eerste resultaten tonen ook aan dat meer dan de helft van degenen die tijdens de pandemie op zee zijn geweest, zijn getroffen in termen van verlof aan wal en het vermogen om op of van het schip te komen. Er komen nog dagelijks meer reacties binnen.‎



‎De enquête wordt ondersteund door internationale scheepvaartorganisaties van overheidsinstanties, instituten, eigenaren en exploitanten, liefdadigheidsinstellingen tot andere scheepsregisters en een aantal grote maritieme bedrijven. Het doel van de enquête is om nauwkeurig informatie te verzamelen van eerstelijns zeevarenden (die overal anoniem zullen blijven), specifiek gericht op hun geestelijke gezondheidsbehoeften voor en tijdens de pandemie. De verzamelde gegevens zullen worden geanalyseerd en gebruikt om inzicht te krijgen in de uitdagingen die zeevarenden hebben ondervonden om doeltreffende oplossingen te ontwikkelen die het bewustzijn vergroten en internationale inspanningen om het welzijn van zeevarenden te verbeteren begeleiden.‎



‎Tom Jenkins, adjunct-directeur en hoofd van de onderzoeksafdeling van de BMA, was verantwoordelijk voor de uitvoering van de enquête. 'De Covid-19-pandemie heeft iedereen getroffen en we willen ervoor zorgen dat elke zeevarende de kans krijgt om zijn mening te geven over hoe ze zijn getroffen. De resultaten van de enquête zullen de industrie helpen om de steun te formuleren die zeevarenden zelf nodig achten.".‎



(vertaald uit het Engels)

Reacties

07-06-2021 08:16:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.700

OTindex: 78.334

Als ik het goed begrepen heb, @Emmo , zaten er veel 'gevangen' op hun schip?! En ja, in welk land moet je dan ingeënt worden, als je ergens op zee dobbert..

07-06-2021 09:28:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.601

OTindex: 27.400



Zeevarenden worden, net als zorgmedewerkers, als essentiële beroepsgroep aangemerkt, maar dat is bij veel autoriteiten nog niet echt doorgedrongen.

Ook hier in Nederland (in dit opzicht één van de betere landen) werd tot voor kort totaal geen rekening gehouden hiermee. Voor Nederland en de meeste Europese landen werden wel de reisrestricties versoepeld, vandaar dat ik de laatste keer vanuit Spanje naar huis kon, maar op het gebied van vaccinaties en de registratie daarvan is het nog steeds een soepzootje. @allone : Dat is dus inderdaad één van de problemen. Normaal ga je voor dat soort dingen naar de plaatselijke GGD of een bevoegd arts. In dit geval, tekort aan vaccins, plaatselijke quarantaineregels en dat soort dingen, loopt dit op een gigantische manier in het honderd.Zeevarenden worden, net als zorgmedewerkers, als essentiële beroepsgroep aangemerkt, maar dat is bij veel autoriteiten nog niet echt doorgedrongen.Ook hier in Nederland (in dit opzicht één van de betere landen) werd tot voor kort totaal geen rekening gehouden hiermee. Voor Nederland en de meeste Europese landen werden wel de reisrestricties versoepeld, vandaar dat ik de laatste keer vanuit Spanje naar huis kon, maar op het gebied van vaccinaties en de registratie daarvan is het nog steeds een soepzootje.

07-06-2021 13:51:50 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.777

OTindex: 37.205

dit probleem is voorlopig nog niet opgelost

07-06-2021 14:13:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.601

OTindex: 27.400





Conclusie: aan de registratie en dergelijk schort het één en ander.



En dan zou volgens onze weledelezeergestrenge heer minister de Jonge het gele boekje te fraudegevoelig zijn?

De administratie van het hele soepzootje is een ramp. Aan de hand van die administratie willen ze dan een fraudebestendig paspoort uitgeven.

Grapje, natuurlijk. @botte bijl : Afgelopen week kreeg mijn vader een uitnodiging voor vaccinatie. Drie maart jl heeft hij de tweede prik gehad. Alle toestemmingen zijn (door mijn broer) gegeven.Conclusie: aan de registratie en dergelijk schort het één en ander.En dan zou volgens onze weledelezeergestrenge heer minister de Jonge het gele boekje te fraudegevoelig zijn?De administratie van het hele soepzootje is een ramp. Aan de hand van die administratie willen ze dan een fraudebestendig paspoort uitgeven.Grapje, natuurlijk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: