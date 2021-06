Sarcastisch bedankje aan Sywert van Lienden boven Nederland à 3500 euro

Een criticaster van mondkapjesondernemer Sywert van Lienden heeft op originele wijze zijn mening over handelswijze van de CDA-prominent laten blijken. De persoon, die onbekend wil blijven, liet urenlang twee vliegtuigjes boven Nederland vliegen met de boodschap '9.000.000!! Bedankt. Sywert'.Om dit voor elkaar te krijgen huurde de persoon twee vliegtuigjes in bij Dutch Air Advertising, gevestigd in het Gelderse Teuge. Voor het bedrag van 3500 euro vliegen twee toestellen ieder vijf uur lang kriskras over Nederland, vertelt directeur Bert van de Bunte.Wie er achter de actie zit, wil hij niet zeggen. "Het is telefonisch geregeld en direct betaald", vertelt Van de Bunte. De huur voor 'tien uurtjes vliegen' is nog wel exclusief btw. En omdat het om een privépersoon gaat, komt er dus nog 735 euro btw overheen.Van de Bunte wil nog wel kwijt dat het niet om een fan van Van Lienden gaat. "De actie is een beetje in de trant van 'lachen toch'. Maar in de toon van de tekst zit wel kritiek", zegt hij.Van Lienden ligt onder vuur omdat hij 9 miljoen euro heeft verdiend aan de verkoop van mondkapjes aan de overheid, terwijl hij altijd deed voorkomen dat hij niets aan z'n hulp verdiende. Begin van deze week gaf hij na lang aandringen toe dat hij er wel degelijk rijk van werd.De ondernemer uit Teuge vindt het ondertussen allemaal prima. "Dit is een redelijk normale opdracht. Wel leuk om te doen. Een ludieke actie, de boodschap is denk ik wel duidelijk", zegt hij tegen RTL Z.