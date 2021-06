Britse kustwacht redt jong meisje uit opblaasbaar bootje op zee

Nu het mooie weer ook in Groot-Brittanniƫ voor drukte op de stranden zorgt, is het voor de Britse kustwacht oppassen geblazen. Reddingswerkers delen op sociale media een filmpje van een jong meisje, honderden meters uit de kust, op een opblaasbaar bootje. "Gelukkig bleef ze aan boord."De kustwacht van Rhyl had afgelopen zondag een drukke dag. Er werden zeker vijf reddingen uitgevoerd. "Terwijl de brigade bezig was met een redding, kwam er een ander telefoontje binnen", schrijft de brigade op Instagram. Een jong meisje zat in haar eentje in een opblaasbaar bootje, midden op zee.De ouders van het meisje hadden het bootje met een touw vastgelegd, maar dat touw was losgeraakt. Vervolgens blies de wind het meisje steeds verder van de kust. Het kind is veilig teruggebracht naar haar bezorgde ouders op het strand.