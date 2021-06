Machinist zoekt spoor: Met 50 meter ben ik al blij

Machinist Jos van der Veen uit Zuidbroek is helemaal gek van treinen. Hij rijdt er elke dag op voor zijn werk en is daarnaast ook nog vrijwilliger bij het Noord-Nederlands Trein & Trammuseum in Zuidbroek. De volgende stap die hij wil zetten is een spoorbaan in zijn achtertuin.



Van der Veen heeft grootse plannen. Een locomotief en treinstel heeft hij al via vrienden uit de spoorwereld weten te bemachtigen.



'Het moet een bed & breakfast worden. Ik ga het treinstel ombouwen zodat je erin kunt slapen, maar het is ook de bedoeling dat je er een stukje mee kan rijden. Ik ga twee water- en elektriciteitspunten maken langs het spoor. De gasten kunnen dan zelf bepalen waar ze gaan staan', zegt een lachende Van der Veen.



Het idee ontstond toen de coronapandemie uitbrak en het Noord-Nederlands Trein & Trammuseum de deuren moest sluiten. 'Het museum bestaat nog niet zo lang en dus hebben we geen reserves kunnen opbouwen. Het museum staat er daardoor financieel erg slecht voor', zegt Van der Veen.



Met een bed & breakfast in treinthema hoopt Van der Veen het museum financieel te helpen. Het geld dat wordt verdiend wil hij, minus onkosten, schenken aan het museum. 'Het enige wat eigenlijk nog mist zijn spoorrails. Ik was een half jaar in onderhandeling met ProRail over een stuk van zo'n 200 meter, maar vorige week heb ik te horen gekregen dat ik het niet mag hebben. Erg zonde. Ik moet nu op zoek naar iets nieuws', aldus een teleurgestelde Van der Veen.



Van der Veen had zijn zinnen gezet op een stuk spoorbaan achter het station van Winschoten. Het spoor met een lengte van ongeveer 200 meter is inmiddels helemaal bedekt met bomen en struiken. ProRail wil echter niet meewerken omdat de rails niet rechtstreek richting het museum gaan, maar naar een particulier.



Ondertussen zit Van der Veen met de gebakken peren. Hij heeft al 100 meter zand afgegraven in zijn tuin voor de rails en ook staat er al een oud knipperlicht van een spoorwegovergang. 'Ik verwacht niet dat ik dit jaar nog open kan met de bed & breakfast, maar ik geef de moed niet op. Ik blijf in gesprek met ProRail en doe bij deze graag een oproep aan iedereen die mij kan helpen aan wat rails. Met 50 meter ben ik al heel erg blij en kan ik van start', zegt Van der Veen.

Reacties

Oudgediende



Maar.. Het lijkt me niet onmogelijk om zo'n treinstel zonder spoor in je tuin te zetten..



Laatste edit 05-06-2021 09:09 Ondanks boze Belgen en legaal geharrewar is de IJzeren Rijn niet in gebruik, en het ziet er niet naar uit dat dat ooit zal gebeuren. Er liggen hier in de Meinweg dus genoeg stukken ongebruikt spoor voor meneer..Maar.. Het lijkt me niet onmogelijk om zo'n treinstel zonder spoor in je tuin te zetten..

Erelid

Op dit moment is hij het spoor bijster, maar ik hoop dat hij zijn plannen een keer op de rails krijgt...flauw , ik weet het @allone : zo te lezen wil de man er ook nog wat heen en weer mee rijden. Nou is dat op de honderd meter die hij heeft afgegraven ook niet echt een wereldreis, maar als het in de kop zit , zit het blijkbaar nergens anders...gelukkigOp dit moment is hij het spoor bijster, maar ik hoop dat hij zijn plannen een keer op de rails krijgt...flauw , ik weet het

