Canadese politicus verschijnt plassend voor webcam, maand nadat hij naakt op camera te zien was

Politicus William Amos kwam een maand geleden al in opspraak toen hij naakt voor de webcam verscheen tijdens een online vergadering. Nu presteerde de Canadese parlementariër het om in beeld te plassen tijdens een digitale meeting. Hij heeft besloten tijdelijk een stapje terug te doen.



De partijgenoot van premier Justin Trudeau schreef op Twitter dat hij niet doorhad dat de camera aanstond. Het spijt hem dat hij mensen heeft laten schrikken. Ook zegt hij zich erg te schamen en hulp te zoeken.



De parlementariër legt tijdelijk een deel van zijn taken neer, maar blijft wel lid van het parlement. De man kan beter even wachten met zijn terugkeer tot na de coronacrisis, als de webcam weer in de kast kan.

Reacties

04-06-2021 20:25:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.636

OTindex: 78.284

Quote:

en hulp te zoeken waarmee? waarmee?

04-06-2021 20:36:47 Flowlumi

Junior lid

WMRindex: 15

OTindex: 0

Wnplts: Amsterdam





Of plaste hij gewoon tegen zijn bureau? Dan heeft hij wel hulp nodig denk ik Een foutje met de webcam kan ik me nog wel voorstellen, maar plassen in beeld??! Heb je dan een webcam in het toilet of heeft hij zijn tablet/laptop meegenomen naar het toilet én zichzelf helemaal in beeld gehouden?Of plaste hij gewoon tegen zijn bureau?Dan heeft hij wel hulp nodig denk ik

04-06-2021 21:04:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.490

OTindex: 85.058

Quote:

Nu presteerde de Canadese parlementariër het om in beeld te plassen tijdens een digitale meeting. Hij heeft besloten tijdelijk een stapje terug te doen.



Hoezo? Piste hij over zijn tenen? Hoezo? Piste hij over zijn tenen?

04-06-2021 21:08:44 Buick

Erelid

WMRindex: 1.388

OTindex: 373

Wnplts: amsterdam



Heren als het richten niet meer gaat dan is het beter dat u niet staat. @Mamsie , die man is toe aan zo'n tegeltje met wijsheid.Heren als het richten niet meer gaat dan is het beter dat u niet staat.

04-06-2021 21:13:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.490

OTindex: 85.058

@Buick :

Kun je niet pissen met beleid

Ga dan zitten als een meid. Kun je niet pissen met beleidGa dan zitten als een meid.

04-06-2021 21:15:26 Buick

Erelid

WMRindex: 1.388

OTindex: 373

Wnplts: amsterdam

@Mamsie , en voor de dames, zit je al lang op je krent, ga dan staan als een vent.

04-06-2021 21:19:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.490

OTindex: 85.058



Komt de baas je roepen, dan zit je nog steeds te poepen.



Laatste edit 04-06-2021 21:20 @Buick : Jahaa... Maar poep je niet dan rust je toch.Komt de baas je roepen, dan zit je nog steeds te poepen.

04-06-2021 21:44:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.730

OTindex: 37.173

heb nog even naar het filmpje gezocht, kon het niet vinden. las wel het detail dat hij in een koffiekopje plaste

04-06-2021 22:51:13 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.667

OTindex: 1.995





Herman Finkers



Het is een slecht teken wanneer je vergeet je gulp dicht te doen na het plassen, maar het is erger wanneer je vergeet je gulp open te doen.



Laatste edit 04-06-2021 22:52 @Mamsie : Ik word wakker. Doe een plasje. Sta op. En denk, verrek dat had andersom gemoeten.Herman FinkersHet is een slecht teken wanneer je vergeet je gulp dicht te doen na het plassen, maar het is erger wanneer je vergeet je gulp open te doen.

04-06-2021 23:00:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.490

OTindex: 85.058

@Jura6 : Ach lieverd, is het al zó erg met je? 😣

04-06-2021 23:19:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.536

OTindex: 27.397

@Jura6 : Een Nederlander en een Belg staan naast elkaar bij een urinoir. De Belg kijkt bij de Nederlander over het hekje en zegt: "Awel zenne, daar hebde gij een schone rechte straal"! De Nederlander, nieuwsgierig geworden, kijkt bij de Belg en zegt: "Maar Sjefke, dat kan jij ook. Maar wel eerst je gulp opendoen".

04-06-2021 23:29:11 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.585

OTindex: 3.322

@allone :

Quote:

en hulp te zoeken waarmee? Quotewaarmee?

Les in het gebruik van een computer?Edit:



Wees recht van stuur en vast van hand

Doe alles in de pot en niks over de rand.



Laatste edit 04-06-2021 23:32 Les in het gebruik van een computer?Edit:Wees recht van stuur en vast van handDoe alles in de pot en niks over de rand.

