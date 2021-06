Dit is hoe oud de mens maximaal kan worden

De mens wordt gemiddeld steeds ouder, maar daar zit een grens aan. Volgens nieuw onderzoek kunnen we biologisch gezien maximaal 150 jaar oud worden.



Wetenschappers ontwikkelden een nieuwe manier om de fluctuaties in de aantallen van verschillende bloedcellen te interpreteren. Het resulteerde in een indicator die ze de dynamische staat van het organisme (DOSI) noemen. Die toont hoe in de loop der jaren de veerkracht van onze lichamen langzaam afneemt, wat een van de redenen is waarom het langer duurt voor we genezen van ziekten en verwondingen als we ouder worden.



Als we ernstige ziekten en rampen weten te overleven is de DOSI een betrouwbare methode om te achterhalen wanneer de veerkracht van ons lichaam uitgeput is, zeggen de onderzoekers. "De indicator suggereert dat er een kritisch punt wordt bereikt ergens tussen de 120 en 150 jaar waarop de veerkracht van het lichaam compleet op is," leggen ze uit in hun paper.



Wat ook bleek uit de data was dat er een verschuiving is in het verouderingsproces vanaf het 35ste levensjaar en nog eens rond de 65 jaar. Dat komt bijvoorbeeld overeen met de leeftijd waarop topsporters stoppen en de meeste mensen ophouden met fulltime werken.

Reacties

04-06-2021 18:14:08 Buick

Hopelijk leest onze regering dit niet want die zouden gelijk de pensioenleeftijd op 80 of 90 jaar zetten.

04-06-2021 18:14:58 allone

nog maar wat meer onderzoek doen

04-06-2021 18:38:58 Mamsie

Want zó lollig is al dat aftakelen niet hoor! Ech nie! Ik hoop het toch niet mee te maken, al dat ouwemensegedoe wil ik niet eindeloos mee blijven maken.Want zó lollig is al dat aftakelen niet hoor! Ech nie!

04-06-2021 18:53:59 allone

Hoe is t met je kiezen? @Mamsie : daar zou je niet voor kiezen?Hoe is t met je kiezen?

04-06-2021 18:54:06 Emmo

@Mamsie : Ik denk inderdaad dat die laatste 50 jaar minder plezierig zullen zijn dan de eerste vijftig.

04-06-2021 18:57:17 allone

@Emmo : en die middelste vijftig? Want daar zijn we mee bezig.

04-06-2021 19:04:18 Buick

@allone , de middelste 50 moeten we volmaken

04-06-2021 19:05:02 Emmo

@allone : Daar ben ik pas twaalf jaar terug aan begonnen. Even geduld.

04-06-2021 19:07:04 Grouse

@Emmo : Als je 150 kunt worden dan zal het best een hele poos goed gaan. Je loopt dan echt geen 50 jaar te sukkelen.

04-06-2021 19:18:07 Emmo

@Grouse : Tegen de tijd dat ik 150 wordt zal ik het je laten weten.

04-06-2021 19:21:52 Buick

@Emmo , dan maak je maar een blogje

