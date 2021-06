04-06-2021 12:40:56

@allone :

Slurfje McSlurfface, Ollie McOllieface of Trunky McTrunkface???? QuoteSlurfje McSlurfface, Ollie McOllieface of Trunky McTrunkface????

Ha, ja dit refereert aan de namenwedstrijd die de Britse overheid had uitgeschreven voor de naam voor het grote nieuwe onderzoeksvaartuig dat een paar jaar geleden gelanceerd zou worden. Iemand had "RRS Boaty McBoatface" voorgesteld en dat werd een enorme rage - uiteindelijk won die naam. De overheid vond dit toch niet zo'n goed idee voor een dergelijk prestigieus vaartuig en er is uiteindelijk gekozen voor de R.R.S. David Attenborough. Omdat de naam Boaty McBoatface democratisch gekozen was is daar wat reuring over ontstaan. Als compromis heet nu een long range onbemande onderzeeër die de Attenborough aan boord heeft "Boaty McBoatface genoemd. Er verschenen in die tijd aardig wat stukken in de Britse media in de trant van "Ja, dit kun je verwachten als je een naam via Internet laat kiezen" En de geschiedenis herhaalt zich nu