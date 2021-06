6-jarig meisje loopt op de snelweg: “Onderweg naar oma in Berlijn”

In de Duitse plaats Erlangen is onlangs een 6-jarig meisje van de snelweg A3 gehaald. Ze was uit huis ontsnapt en wilde naar eigen zeggen haar oma in

Reacties

03-06-2021 14:15:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.466

OTindex: 85.030

Een paar jaren geleden had onze kleindochter zin om naar opa en oma te gaan. Toen mijn dochter zei dat dat niet kon omdat we op vakantie waren was ze daarvan niet onder de indruk. Maar ik ga toch naar opa en oma, was het antwoord.

Gelukkig heeft ze de daad niet bij het woord gevoegd, haha

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: