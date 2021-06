Horrorziekte slaat toe in door corona getroffen India

Terwijl India elke dag nog gebukt gaat onder een grote hoeveelheid coronabesmettingen, slaat een nieuwe ziekte toe. Mucormycosis heet ie officieel, maar in de volksmond wordt het zwarte schimmel genoemd. Een zeldzame infectieziekte die vaak dodelijk is, en wie overleeft heeft grote kans op zware verminkingen. Vooral coronapatiënten worden nu getroffen.



De infectie wordt veroorzaakt door een veelvoorkomende schimmel. Normaal zijn die niet bedreigend, maar in India worden mensen nu toch ziek. De sporen komen in het lichaam via de neus, mond of ogen. Het gaat om een zeer agressieve schimmel, waarbij snel moet worden ingegrepen. Wie geïnfecteerd raakt, kan te maken krijgen met gevoelloosheid in het gezicht, zwellingen of een bloedneus. Sommigen gaan ook onscherp zien of verliezen het gezichtsvermogen helemaal.



"Waar de schimmel komt, rot het vlees weg", zegt de Indiase KNO-arts Atul Mittal. "Hoe dat in z'n werk gaat? De bloedtoevoer naar het gebied neemt af. En als de bloedtoevoer afneemt, wordt het dood vlees".



Mittal is bekend met mucormycosis. Ook al is het zeldzaam, de ziekte kwam altijd al voor in India. Wereldwijd vindt de helft van alle infecties met zwarte schimmel plaats in dat land. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het vochtige klimaat, maar ook met grote aantal diabetespatiënten. Diabetes verzwakt het afweersysteem, waardoor de schimmel meer kans krijgt. De KNO-arts ziet het aantal gevallen toenemen: "Het is geen nieuw onderwerp voor ons. Het was hier eerder, maar de stijging van het aantal gevallen is nu exponentieel."



Er zijn nu al zeker 11.000 gevallen in India. Coronapatiënten zijn nog eens extra bevattelijk voor de infectie. Zij krijgen corticosteroïden als medicijn en dat verzwakt het immuunsysteem nog eens verder. Sommige patiënten lopen de infectie op als ze nog ziek zijn, anderen als ze al zijn hersteld van corona.



Zonder behandeling overlijdt 80 tot 90 procent van de mensen in India die een infectie met zwarte schimmel oploopt. "Het is een verwoestende ziekte", zegt de KNO-arts. Wie wel wordt behandeld, heeft een veel grotere kans om te overleven. Toch sterft van hen ook nog 30 tot 40 procent. En veel mensen die pas laat naar een arts gaan raken ernstig verminkt.



"Soms is het oog aangetast, dan moet je de oogbol helemaal verwijderen", zegt Mittal. "En soms de bovenkaak of de onderkaak, je moet dan de volledige kaak verwijderen. Het is geen erg mooi cosmetisch werk. Maar het is noodzakelijk om het grootste deel van het dode weefsel te verwijderen."



Er zijn medicijnen tegen de infectie. Die werken goed als je er snel bij bent. Maar die medicijnen zijn duur voor mensen in India: 40 euro per dag en ze moeten acht weken lang worden toegediend. KNO-arts Atul Mittal hoopt dan ook vooral dat met de afname van het aantal coronabesmettingen ook het aantal infecties met zwarte schimmel gaat afnemen.

02-06-2021 22:17:04 Mamsie

De mensen worden daar al zo zwaar geteisterd door corona en andere, vieze ziektes.

En nu komt deze gruwel er ook nog eens bij....

02-06-2021 22:30:24 omabep

Wat erg voor die mensen.

02-06-2021 23:34:41 vaughn

De mensen worden daar al zo zwaar geteisterd door corona en andere, vieze ziektes.

Wat ik nu zeg zal mij niet heel veel sympathieke reacties opleveren, maar hebben die Indiërs het niet over zichzelf uitgeroepen door corona massaal te negeren door met miljoenen tegelijk in de Ganges te gaan staan om hun God te eren? Als je God voor alles zet, dan moet je achteraf niet miepen. Het is door corruptie/kasten systeem/ontiegelijke drukte gewoon een vreselijk vies land, je ruikt letterlijk Mumbai al op tien kilometer hoogte in het vliegtuig. Wat ik nu zeg zal mij niet heel veel sympathieke reacties opleveren, maar hebben die Indiërs het niet over zichzelf uitgeroepen door corona massaal te negeren door met miljoenen tegelijk in de Ganges te gaan staan om hun God te eren? Als je God voor alles zet, dan moet je achteraf niet miepen. Het is door corruptie/kasten systeem/ontiegelijke drukte gewoon een vreselijk vies land, je ruikt letterlijk Mumbai al op tien kilometer hoogte in het vliegtuig.

