Overleden gewaande man keert levend terug na zijn crematie

Familieleden stonden perplex nadat een ‘overleden’ man die ze een week eerder hadden gecremeerd, levend thuis terugkeerde.



De 40-jarige Omkar uit India werd verondersteld niet meer in leven te zijn, nadat familieleden per vergissing een lijk hadden geïdentificeerd als zijnde dat van hun familielid.



Hij vertrok enkele weken geleden naar een andere stad met gezondheidsproblemen zonder zijn familie te informeren en werd opgenomen in een ziekenhuis.



Op die bewuste dag had een andere patiënt het ziekenhuis aangedaan, maar kwam te overlijden, schrijft Filipino Times.



Enkele dagen daarna identificeerde familieleden het ontzield lichaam van de andere patiënt als te zijn dat van de 40-jarige Omkar en werd de man vervolgens gecremeerd.



Hij keerde recentelijk huiswaarts en waren niet alleen zijn familieleden in shock, maar ook hij.

hebben om weer geregistreerd te worden, al heb ik het idee dat dat soort dingen niet zo serieus behandeld worden als hier.



Het zal wel wat "voeten in de aarde" hebben om weer geregistreerd te worden, al heb ik het idee dat dat soort dingen niet zo serieus behandeld worden als hier. Ik zou die koppen wel eens willen zien op het moment dat hij de deur binnen stapt

