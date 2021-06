Rolls-Royce mag Italië niet in vanwege te exotisch interieur

Een Rolls-Royce Phantom mag Italië niet in vanwege het interieur van krokodillenleer. De autoriteiten in havenstad Livorno hebben de auto in beslag g

01-06-2021 16:15:01 BatFish

Ik dacht eerst dat het ging om een soort "mode-politie" maar het gaat hier dus om ongecertificeerde handel in beschermde dieren - terecht dat ze ingrijpen!

01-06-2021 16:39:24 Mamsie

@BatFish : En als het nou nog mooi was.... nnaar het is ook nog eens spuuglelijk!

01-06-2021 17:10:51 Emmo

@Mamsie : Het is bijzonder en het is duur. Voor veel mensen is dat al voldoende.

