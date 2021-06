Politie verijdelt ontvoering van dochter die niet wilde winkelen

De politie schoot vanmiddag meteen in actie na een verontrustende melding van een automobilist op de A6 in Flevoland. Daar reed namelijk een auto met twee kinderen achterin. Op het raam was een briefje geplakt met de tekst 'Help ben ontvoerd'.De melder bleef de auto volgen tot de politie was gearriveerd. Bij een verzorgingsplaats bij Lelystad werd de auto staande gehouden. Dat meldt de Landelijke Eenheid in een Facebookbericht."Van een ontvoering bleek echter geen sprake!", schrijft de politie. "In het voertuig bleken vader, moeder en twee dochters te zitten. De oudste dochter wilde echter niet mee richting de meubelboulevard en probeerde op deze wijze een uitweg te zoeken..."Het briefje werd in beslag genomen, het gezin mocht na 'een goed gesprek' weer verder. Of ze alsnog naar de meubelboulevard zijn gegaan, weet de politie niet.