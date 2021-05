Spanje komt met postzegels tegen racisme, maar maakt witste zegel het duurst

Een antiracismecampagne van het Spaanse postbedrijf Correos valt in verkeerde aarde. Het bedrijf introduceerde postzegels in huidskleuren. De witste zegel kost 1,60 euro, de donkerste slechts 0,70 euro. Critici noemen de campagne ongevoelig."Hoe donkerder de postzegel, des te minder waard." Zo introduceerde het Spaanse postbedrijf de antiracismecampagne deze week in een persbericht. "Er zullen dus meer donkere dan witte postzegels nodig zijn om iets te versturen. Iedere brief en elk pakketje worden zo een weerspiegeling van de ongelijkheid die door racisme is ontstaan."Goed idee? Critici noemen de campagne ongevoelig, schrijft The Washington Post. Ook laat het volgens hen zien dat er bij grote Spaanse bedrijven een gebrek aan diversiteit is. "Per ongeluk racistisch", reageert een gebruiker op sociale media."De bedoeling was goed", vertelt Moha Gerehou, die recent een boek schreef over racisme in Spanje, aan de krant. "Maar het is geen toeval dat de goedbedoelde antiracismecampagne uiteindelijk racistisch overkomt." Volgens hem worden dit soort antiracismecampagnes nog te vaak gemaakt door witte mensen.Op Twitter schrijft het postbedrijf dat de campagne bedoeld is om bewustwording te creƫren voor 'een oneerlijke en pijnlijke realiteit die niet zou moeten bestaan'. Het bedrijf heeft niet gereageerd op vragen van de krant.