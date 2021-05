Man die bommen maakte om leningen te betalen overlijdt nadat ze ontploffen

Een man uit de Amerikaanse staat Ohio wilde explosieven verkopen om leningen voor zijn nieuwe grasmaaier af te betalen, is overleden nadat de bommen ontploften.



Volgens Oddely arriveerden de hulpdiensten afgelopen weekend na het ongeluk op locatie.



Overal lagen brokstukken op het terrein van de man. Zijn garage was volledig uitgebrand.



De 55-jarige man, wiens identiteit niet bekendgemaakt is, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en overleed aan zijn verwondingen.



Een buurman vertelde dat de man bommen fabriceerde om zijn lening af te betalen, maar de politie weet niet aan wie het slachtoffer ze wilde verkopen.

