Man bindt echtgenote en minnaar vast aan paal

Een man die zijn echtgenote met een andere man betrapte, heeft de twee afgetuigd en aan een paal vastgebonden.



De man uit India ontstak in woede nadat hij het tweetal zag in een intieme houding.



Hij vermoedde al geruime tijd dat de vrouw vreemdging en ze daagde hem uit om dat te bewijzen.



Recentelijk trok ze in bij haar moeder. Vanaf dat moment achtervolgde de echtgenoot haar, schrijft TNN.



Afgelopen zondag nodigde de vrouw haar minnaar thuis uit. De echtgenoot stormde de woning binnen en sleepte het tweetal naar buiten, waarna hij ze aan een paal vast bond.

