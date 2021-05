Onbezorgd van natuur genieten? Dan moeten er meer toiletten komen

Even lekker naar een natuurgebied? Voor veel mensen is dat geen pretje, omdat er nauwelijks toiletten te vinden zijn. Dat moet veranderen, vindt de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). De stichting wil dat er langs fietspaden om de 25 kilometer en langs wandelpaden om de 5 kilometer een wc komt.



"De afgelopen tijd hebben we massaal de natuur herontdekt", vertelt Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). "Veel nieuwe natuurgenieters zijn er toen achter gekomen wat we eigenlijk allang wisten: dat er bijna geen toiletten in het groen zijn. Dit belemmert mensen erop uit te trekken."



In het buitenland zijn er in natuurgebieden veel vaker wc's te vinden. Zo is het in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland gebruikelijk om composttoiletten te plaatsen. Nederland loopt wat dat betreft achter en daar wil de stichting met de zogenaamde Toiletalliantie wat aan doen.



Iedere 25 kilometer langs fietspaden en elke 5 kilometer langs wandelpaden moet er wat betreft de toiletalliantie een wc te vinden zijn.



"Met deze toiletnorm in de hand kunnen provincies, terreinbeheerders en recreatieschappen aan de slag", zegt Tool. "Zodat fietsers en wandelaars de zekerheid krijgen, dat ze elke één tot anderhalf uur een toilet tegenkomen."



Vorig jaar concludeerde de stichting al dat er in twee derde van de Nederlandse gemeente geen of onvoldoende toiletbeleid is. Dat bleek vooral tijdens de coronacrisis lastig:



Tijdens de beginmaanden van de coronacrisis was het nog moeilijker om een openbaar toegankelijk toilet te vinden.



In Nederland hebben ongeveer een miljoen mensen last van een overactieve blaas en een half miljoen mensen zijn incontinent. Voor deze mensen is het lastig als er niet genoeg toiletten zijn. De Toiletalliantie heeft als doel om vóór 2023 genoeg openbare toiletten in Nederland te hebben.

