Nieuw-Zeelander voor rechter omdat hij fallussen tekende rond wegkuilen

Een Nieuw-Zeelander moet voor de rechter verschijnen omdat de man met graffiti fallussen tekende rond wegkuilen. Op die manier wilde hij de slechte staat van het wegdek in zijn thuisstad aan de kaak stellen.Geoff Upson tekent al sinds 2018 grote, kleurrijke fallussen rond putten in de weg in zijn thuisstad Auckland. Zo wil hij de aandacht richten op een probleem dat de autoriteiten volgens hem “niet serieus nemen”.Auckland Transport onderneemt nu gerechtelijke stappen tegen de zelfverklaarde ‘straatactivist’. De overheidsorganisatie, belast met transportprojecten en –diensten in de stad, heeft formeel klacht ingediend. Volgens Upson riskeert hij nu een boete of, in het ergste geval, een werkstraf.“Ik geloof dat Auckland Transport het wegdek zal herstellen en dat de organisatie gewoon zal aanvaarden dat de enige reden waarom ik die fallussen tekende, was omdat het wegdek er gevaarlijk bij lag”, zo vertelde de man in de Canadese talkshow ‘As It Happens’. “Ik zag ooit hoe een bus met kinderen over zo’n wegkuil reed, en de kinderen stuiterden uit hun stoelen door de plotse verzakking. De chauffeur had een doodsbenauwde blik op zijn gezicht.”Upson verklaart dat hij circa honderd putten in de weg heeft gemarkeerd met fallussen. Volgens de man zijn de putten vooral ’s nachts gevaarlijk. Hij heeft naar eigen zeggen al vaak chauffeurs gezien die hun banden moesten vervangen aan de kant van de weg.Nog volgens Upson was het aanbrengen van fallussen rond wegkuilen een “daad van wanhoop”, voortvloeiend uit zijn groeiende frustratie over de slechte staat van het wegdek, en het feit dat de autoriteiten niet ingrepen.“Ik heb andere manieren geprobeerd, weet je. Ik heb contact gezocht met lokale raadsleden en rechtstreeks met Auckland Transport”, aldus de man. “Maar ik kreeg geen gehoor.”Naar eigen zeggen haalde Upson de mosterd voor zijn straatprotest bij een gelijkaardige campagne in het Verenigd Koninkrijk, van een straatartiest met de naam Wanksy. In 2015 begon die anonieme artiest fallussen te tekenen rond wegkuilen in de regio van Manchester.