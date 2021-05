Verdwenen kater uit Assen na vijf jaar teruggevonden in België

Vijf jaar geleden verdween kater Felix ineens bij zijn baasje uit Assen. Nooit werd er iets meer van hem vernomen, tot gisteren. Toen kreeg stichting Amivedi ineens een telefoontje dat Felix was opgedoken.

Wonder boven wonder wordt de kat ontdekt in België, iets ten noorden van Antwerpen. 280 kilometer van zijn oorspronkelijke huis.



"Vermoedelijk is Felix in een auto of een busje gesprongen en meegelift naar het zuiden van het land of misschien wel naar België", vertelt Baukje de Ruiter van Amivedi in Assen. Die stichting zoekt in het hele land naar verdwenen huisdieren.



In oktober 2016 wordt Felix als vermist opgegeven. Omdat hij een chip heeft, is de kans vrij groot dat hij wordt teruggevonden. Maar het blijft stil. Niemand lijkt de kater te hebben gezien. Totdat Amivedi op Pinkstermaandag wordt gebeld. "In de buurt van Antwerpen was een nieuwe kat gezien bij een groepje zwerfkatten. Het dier liet zich aaien en ze hebben hem gecontroleerd op een chip. Daaruit bleek dat het om Felix ging", vertelt De Ruiter.



Vervolgens begint de molen te draaien. Uit de gegevens op de chip blijkt dat Felix uit Assen afkomstig is. Amivedi duikt in de archieven, vindt de melding van de vermissing en uiteindelijk wordt de eigenaar opgespoord. Die woont inmiddels niet meer in Assen, maar in Rotterdam.



"Felix heeft heel lang rondgezworven, maar kon zich blijkbaar goed redden", vermoedt De Ruiter, die zich eigenlijk maar één vergelijkbaar geval kan herinneren. "Het is een wel heel bijzonder verhaal. Gelukkig was hij gechipt, waardoor hij terug kan naar zijn baasje. Dat voelt goed."



Felix moet nog een paar dagen geduld hebben. Zijn baasje is in het buitenland, maar heeft laten weten dat zodra hij thuis, hij naar België gaat om zijn kat te halen.

