Meer dan helft klachten geluidoverlast vliegveld Eelde komt van twee melders

Het aantal klachten over geluidsoverlast van vliegveld Eelde is in maart flink toegenomen. Die maand werd er 531 keer een melding gedaan. In januari en februari waren dat er nog enkele tientallen, zo blijkt uit cijfers van het Meldingenloket vliegverkeer Groningen Airport Eelde.



Opvallend is dat meer dan de helft van de klachten van twee melders komt, schrijft RTV Drenthe. Eén van hen klaagde in maart 211 keer - gemiddeld bijna zeven keer per dag - een ander 81 keer. Verreweg het meest werd geklaagd over het over- en rondvliegen van de lesvluchten van de KLM-Flight Academy. Die lesvluchten lagen vanwege corona enige tijd stil, maar werden begin maart hervat.



'Vanwege corona stil rond luchthavens'

'Het is een paar maanden stil geweest met de lesvluchten, dus het geluid zal nu extra opvallen', reageert directeur Bart de Vries van de KLM Flight Academy. 'Wij proberen zoveel mogelijk overlast te voorkomen, maar je zult als het vliegverkeer na de coronacrisis weer wordt opgestart bij meerdere vliegvelden zien dat het aantal meldingen van geluidsoverlast toeneemt.'



Volgens De Vries worden er nauwelijks meer lesvluchten uitgevoerd om verloren uren in te halen. 'Een beetje wel, maar niet spectaculair. Daarvoor hebben we niet genoeg toestellen', aldus De Vries.

Reacties

29-05-2021 08:39:29 allone









Quote:

gemiddeld bijna zeven keer per dag ofwel de man is vergeetachtig, ofwel hij is een ....

Eigenlijk vind ik dat 1 persoon 1 klacht is, hoevaak hij opbelt doet er niet toe.



Eigenlijk vind ik dat 1 persoon 1 klacht is, hoevaak hij opbelt doet er niet toe.

29-05-2021 08:48:55 Emmo









De goede man heeft zeker niets beters te doen.



Aan de andere kant heb ik wel eens gelezen van mensen die extreem veel last hebben van geluid.

Indien dit het geval is kan de man maar beter ergens anders gaan wonen, middenin de Sahara of zo, want aan geluid valt niet te ontsnappen.

29-05-2021 09:37:24 Mamsie









Ja, als je vlakbij een vliegveld woont, dan hoor je vliegtuigen. Een en een is twee.

Mijn dochter woont tussen Aalsmeer en Uithoorn en daar komen ook vliegtuigen overvliegen. Dat wisten ze van tevoren en dus maken ze zich daar niet druk over.

En de kleine meid, nou die weet niet beter dan dat het erbij hoort.

