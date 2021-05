Wie heeft de twee ontbrekende winkelwagenmuntjes voor deze verzamelaar?

Hij is er al weken naar op zoek: een winkelwagenmuntje van de gemeente Veendam. Sjoert Stel is winkelwagenmuntjesverzamelaar en moet nog twee muntjes van gemeenten uit de provincie Groningen om zijn collectie compleet te maken.



Het gaat om een muntje van de gemeente Het Hogeland, maar ook om een meer uniek muntje van de gemeente Veendam van een paar jaar geleden. 'Ik heb er wel één van die gemeente, maar dat is een nieuw ontwerp', vertelt Stel.



'Ik heb al gemaild naar beide gemeentes, maar zonder succes', vertelt de verzamelaar. Ook een oproep op Facebook leverde geen resultaat op.



'Het muntje dat ik wil hebben van de gemeente Veendam wordt niet meer gemaakt', vertelt Stel. Hij laat een foto zien van hoe het muntje eruit ziet: zilverkleurig met een groot, rood logo van de gemeente Veendam aan de voorkant. Op de achterkant staat in rode letters geschreven: gemeente Veendam.



In zijn huis in Coevorden heeft de winkelwagenmuntjesverzamelaar een kamer vol met munten. Het zijn er al ruim 8.000 verschillende. Zijn hele collectie heeft hij gesorteerd. Noem een bedrijf en de verzamelaar weet gelijk of hij er een muntje van heeft.



Hoe hij met deze hobby begon? 'Ik had een keer een muntje aan een keycord hangen', vertelt Stel. 'Iemand vroeg me wat ik ermee deed en wilde mijn muntje hebben. Een vriendin van hem verzamelde winkelwagenmuntjes. Toen werd ik wakker en ben ik er ook aan begonnen.'



Zodra de verzamelaar erachter komt dat een bedrijf een winkelwagenmuntje heeft, gaat hij erop af. 'Dat gaat helaas tijdens corona wat moeilijker. Voor de coronaperiode ging ik er altijd naar toe om te vragen naar de munten.'



Zijn mooiste muntje? Dat is die van Paul de Leeuw. 'Er zijn daar maar een paar van gemaakt', zegt Stel. Een muntenreeks van Defensie blijft ook bijzonder voor de verzamelaar. 'Vooral de laatste twee munten uit de reeks zijn erg gewild.'



Wie de muntenreeks van Groningse gemeenten kan voltooien voor Stel, kan dat laten weten op onze facebookpagina.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: