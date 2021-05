Eigenaar vindt gestolen caravan zelf terug met drie slapende verdachten erin

Een caravaneigenaar uit IJmuiden hoefde dinsdag maar tien minuten te rijden om zijn in de nacht ervoor gestolen caravan in Velserbroek terug te vinden. In de caravan lagen tot zijn verbazing drie personen te slapen.



Toen de eigenaar de caravan vanochtend niet zag staan aan de Heerenduinweg in IJmuiden, ging die zelf op onderzoek in de omgeving, meldt een woordvoerder van de politie. Met succes, want het voertuig stond niet ver daarvandaan aan de Broekeroog in Velserbroek geparkeerd.



Daar wachtte een verrassing: er lagen drie personen in de caravan te slapen. Het gaat om een 33-jarige man uit Haarlem, een 38-jarige man uit IJmuiden en een 46-jarige vrouw uit Amstelveen.



De man belde de politie, die de drie verdachten heeft ingerekend. De caravan was volgens de politiewoordvoerder nauwelijks beschadigd en kon meteen weer mee terug naar IJmuiden.

