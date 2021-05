Studie: af en toe de trap nemen al genoeg voor langer leven

Bewegen is gezond, maar het is niet voor iedereen weggelegd om drie keer per week naar de sportschool te gaan of uren achtereen te wandelen. Voor hen is er goed nieuws: ook korte beweegmomenten dragen al bij aan een langer leven.



Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder meer Christopher Moore van de universiteit van North Carolina. Hij bestudeerde met zijn team data uit een groot langlopend onderzoek naar 40.000 Amerikaanse vrouwen dat begon in de jaren 90. Eerdere analyse toonde al aan dat vrouwen die gemiddeld 4400 stappen per dag zetten langer leefden dan vrouwen die niet verder kwamen dan 2700 stappen.



Nu keken de onderzoekers naar het verschil tussen stappen die in 'korte uitbarstingen' zijn gezet gedurende de dag, zoals traplopen, naar de auto rennen of klusjes doen rond het huis en lichaamsbeweging die 10 minuten of langer duurde, zoals een wandeling of bezoek aan de sportschool.



De onderzoekers ontdekten dat de vrouwen die de hele dag door af en toe een aantal stappen zetten langer leefden dan degenen die minder stappen deden, maar wel meer achter elkaar. Het effect van de stappen door de dag heen was significant: voor elke duizend stappen per dag was de sterftekans zo'n 28 procent lager vergeleken met mensen die heel weinig stappen zetten.

Reacties

28-05-2021 18:10:25 Emmo









Mooi zo. Dan kan ik het pensioenfonds een fikse poot uitdraaien. Minder dan zes dekken doe ik lopend. Dat is gewoonlijk sneller.

28-05-2021 19:12:46 Grouse









@Emmo : Ik hou het op 4. Daarboven neem ik de lift

28-05-2021 19:22:53 Emmo













@Grouse :

Daarboven neem ik de lift



Dan zal je niet oud worden, ben ik bang.

