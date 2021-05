Winkeldief eist ton schadevergoeding na beet politiehond

Een winkeldief die tijdens een aanhouding in zijn arm werd gebeten door een politiehond, krijgt niet de 100 duizend euro schadevergoeding waarop hij recht meende te hebben.



De man werd tijdens een diefstal in een Gamma-filiaal betrapt door winkelpersoneel. Daarop kwamen enkele agenten naar de winkel, onder wie een agent met een hond. Die beet de man vervolgens in zijn rechterarm.



De man zei zich niet te hebben verzet. Bovendien stelde hij dat hij door de beet zijn baan verloor en psychishe schade opliep. Daarom vond hij een schadevergoeding van 100 duizend euro op z'n plaats.



Maar de rechter ging daar niet in mee. Volgens de politie wilde man namelijk helemaal niet meewerken en verzette hij zich. Bovendien had de man een mes bij zich en volgde hij de instructies van de hondengeleider niet op. De inzet van de hond was volgens de rechter dan ook gerechtvaardigd.

Reacties

27-05-2021 22:31:41 Vissersman

Lid

WMRindex: 58

OTindex: 0

Zeker een Amerikaan

28-05-2021 00:28:46 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.296

OTindex: 1.737

Honderdduizend euro schadevergoeding? In Nederland?? Die gast heeft te veel Amerikaanse films gekeken...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: