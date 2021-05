27-05-2021 09:11:34

Lang geleden hadden we onze eerst hond, een Mechelaar. En we kregen een bovenwoning in Almere.En dat stomme beest wou toch niet de trap oplopen. Dus de dag brak aan dat onze spullen verhuisd werden. Ik die hond de trap opgedragen en in de woning gezet.Eén van de vrienden vroeg, moet die hond niet even in een kamer worden opgesloten?Nee, die kan geen trap lopen.En dat had ik nog niet gezegd en hij sjeesde de trap af en kwam met een ander weer mee naar boven. De beest had de tijd van zijn leven op de trap.En zo stond ik mooi voor lul