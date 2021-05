Rijke zakenman koopt voetbalclub zodat zijn zoon van 126 kilo in het team kan spelen

Een Chinese zakenman heeft een voetbalclub gekocht, alleen omdat hij en zijn zoon wilde spelen voor de club.De 35-jarige He Shihua is grootste aandeelhouder van Zibo Cuju Football Club, een club die speelt in de tweede divisie van China.De man reserveerde voor zichzelf de no.10 speler en had nog een opmerkelijk verzoek: zijn zoon die 126 kilo weegt, moet ook spelen.Zibo speelt in de China League One, een niveautje onder de Chinese Super League. Als je daar speelt moet je echt wel een balletje kunnen trappen.Op beelden die massaal worden gedeeld, is een dikke jongen te zien die wordt ingebracht die nauwelijks kan lopen. Het gaat dus om de zoon van de eigenaar, de 126 kilo wegende jongen.Duidelijk is dat de coach veel druk van bovenaf voelt, want anders is dit natuurlijk uit den boze.