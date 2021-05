Man gebruikt sportschoen als mondkapje in winkel

In een video die viraal gaat is een 20-jarige man te zien die rondloopt in een supermarkt met een schoen op zijn gezichtDe Vietnamese man zou de schoen gebruiken als vervanging voor een mondkapje.Hij was hoogstwaarschijnlijk vergeten om zijn mondkapje mee te nemen en gebruikte in plaats daarvan zijn sportschoen als alternatief.Ondanks hij veel aandacht trok van het winkelend personeel, stoorde de jongeman zich niet daaraan en deed normaal zijn boodschappen.

Had hij niet beter de schoen naar beneden kunnen laten wijzen? Dan had hij een beter gezichtsveld.

24-05-2021 14:31:20

Heusdenaar

Mijn auto moest 2 weken terug apk gekeurd worden dus moest ik met de bus naar mijn werk.



Na het werk had ik heel de tijd het gevoel dat ik iets was vergeten maar ik kwam er maar niet op wat het was. Toen ik de bus instapte vroeg de chauffeur of ik een masker moest hebben (is hier overal verplicht) dus ik zeg dat hoeft niet ik heb er toch eentje op en mijn hand gaat automatisch naar mijn mond en ik kwam erachter dat ik was vergeten om mijn masker op te zetten.