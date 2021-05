Agenten vast in lift met agressieve winkeldief in Den Haag

Politieagenten hebben woensdag vastgezeten met een winkeldief in een lift in Den Haag. De man werd tijdens zijn arrestatie agressief. Hoe de lift vervolgens vast kwam te zitten is onduidelijk.



Het incident gebeurde gisteren aan de Laakweg in Den Haag. De man zou iets hebben gestolen uit een winkel, vertelt een politiewoordvoerder aan het AD. Bij zijn aanhouding 'gedroeg de verdachte zich erg agressief'.



Toen de agenten de man naar het arrestantenbusje wilden brengen, kwamen ze vast te zitten in een lift. De agenten vroegen toen om assistentie. "Dan rukken er veel eenheden uit om de collega's te helpen", legt de woordvoerder aan de krant uit.



De brandweer is de politie en verdachte vervolgens komen bevrijden. De winkeldief werd onwel en moest in een ambulance worden nagekeken. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis en is naar het politiebureau gebracht.



Waarom de lift vast kwam te zitten is niet duidelijk.

Reacties

22-05-2021 10:31:56 Buick

Hebben ze de verkeerde vastgezet. Eerst de lift en toch toch de dief.

22-05-2021 11:03:06 Feraturion

Laatste edit 22-05-2021 11:03 Zou de rechter dit als voorarrest rekenen

22-05-2021 11:31:50 Emmo

@Feraturion : Een beetje rechter noemt dit wederechtelijk vrijheidsberoving, omdat het niet in een voorgeschreven cel is.

22-05-2021 13:30:19 botte bijl

krijgen we dat weer krijgen we dat weer

