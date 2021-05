19-05-2021 16:09:56

Quote:

Ze toonden geen enkel medeleven. Het hele voorval heeft veel invloed op mij en mijn familie. Ik ben erg boos.” De vrouw claimt dat de locatie geen geld terug wil geven omdat ze te kort voor de geplande datum annuleerde. Vrienden van het stel hebben nu een crowdfundingsactie opgezet.

Laatste edit 19-05-2021 16:15

okay, dus ze is meer met het geld bezig dan met de dood van haar verloofde?Business is business, zal het bedrijf denken, en ik neem aan dat er een contract was, met daarin wanneer wel of niet geld teruggegeven zal worden.En ze wist dat hij stervende was, en de dag mogelijk niet zou halen. Dus een verrassing is het bepaald nietNou, er zullen vast veel mensen haar zielig vinden en geld storten, dus het lijkt me allemaal geen probleem.