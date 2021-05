Man beëindigt leven 6 gasten op verjaardagsfeest omdat hij niet was uitgenodigd

Een man die het afgelopen weekend het vuur opende op gasten van een verjaardagsfeestje in een woonwagenpark in de Amerikaanse staat Colorado en zes mensen ombracht, was boos omdat hij niet was uitgenodigd.De politie vond in de nacht van zaterdag op zondag, kort na middernacht 6 lichamen en de ernstig gewonde schutter, Teodoro Macias (2, die later in het ziekenhuis overleed.De kinderen die aanwezig waren op het feestje bleven ongedeerd en zijn ondergebracht bij familieleden. De vermeende dader was de vriend van een vrouwelijk slachtoffer, aldus Daily Star.Macias was pissig dat de vrouw waarmee hij ruim een jaar een relatie had hem niet had uitgenodigd.