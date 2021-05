Bruid enkele uren na huwelijk overleden aan Covid-19

Een bruid overleed enkele uren na haar huwelijk aan Covid-19.



Na alle rituelen ontdekten de gasten dat de toestand van de bruid, die Covid-19-verschijnselen vertoonde, verslechterde.



De vrouw uit Bihar, India, werd met spoed gebracht naar een overheidsziekenhuis, maar omdat er geen arts aanwezig was, werd ze vervoerd naar een privé ziekenhuis.



Echter weigerden de artsen van het ziekenhuis de vrouw te behandelen, schrijft Gulf News.



Uiteindelijk besloot de familie een ambulance te huren met de bedoeling haar naar een andere stad te vervoeren voor behandeling, maar ze verloor onderweg het bewustzijn.



In het crematorium verrichtte de bruidegom de laatste rituelen voor zijn vrouw. “Wat kan ik zeggen? Misschien is dit mijn lot,” zei de bruidegom aan lokale media.

