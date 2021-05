Man met 151 kinderen en 16 vrouwen: mijn fulltime baan is mijn vrouwen bevredigen

Een man met 151 kinderen en 16 vrouwen zegt dat hij niet werkt omdat zijn voltijdse baan is ‘het bevredigen’ van zijn vrouwen.Misheck Nyandoro (66) uit het Afrikaanse Zimbabwe vertelt dat hij elke avond met vier echtgenoten slaapt en voorbereidingen treft om met zijn 17e bruid te huwen.De gepensioneerde oorlogsveteraan praat volgens Metro vol lof over zijn ‘polygame project’ die 38 jaar geleden begon. “Wat ik aan het doen ben, is mijn project afronden. Ik ben niet van plan om te stoppen, totdat ik sterf.”Zijn streven is om 100 vrouwen te huwen en 1000 kinderen te verwekken.