Bonus vanwege pandemie? Welnee, gewoon een testmailtje van ICT-afdeling

Zo'n 2500 medewerkers van een Britse vervoerder kregen afgelopen week een veelbelovend mailtje. Vanwege hun harde werk tijdens de pandemie zouden ze allemaal eenmalig een geldbedrag krijgen. Wie op de link klikte kwam bedrogen uit: het bleek namelijk te gaan om een phishing-test van de ICT-afdeling.



"Cynisch en schokkend". Zo noemt een Britse vakbond het mailtje dat naar de medewerkers van de Britse vervoerder West Midlands Trains werd gestuurd. Dat schrijft The Guardian.



De directeur van het bedrijf, Julian Edwards, schreef in de e-mail aan het bedrijf dat hij medewerkers wilde bedanken voor de inzet tijdens de coronacrisis. "Er is enorme druk uitgeoefend op een groot deel van ons personeel", schreef hij.



Wie op de link in de e-mail klikte kreeg echter niet de beloofde bonus, maar een tik op de vingers. "Dit was een test, ontworpen door onze ICT-afdeling, om u te verleiden op deze link te klikken", kwam er op het scherm te staan. De vriendelijke woorden van de directeur werden gebruikt om bewustwording te creëren rondom cyberveiligheid en phishing.



Medewerkers en vakbonden hebben er geen goed woord voor over. "Simpelweg grof", zegt een vakbondswoordvoerder tegen de Britse krant. "Vooral omdat meerdere medewerkers van de vervoerder flink ziek zijn geworden door een coronabesmetting. Eén iemand is zelfs overleden aan de gevolgen van het virus."



"Medewerkers die tijdens deze pandemie maandenlang in de frontlinie hebben gewerkt om het treinverkeer door te laten gaan, worden nu 'bedankt' met zo'n schokkend bericht", vervolgt de vakbondswoordvoerder.



West Midlands Trains had allerlei andere teksten kunnen bedenken om bewustwording rondom phishing te creëren, stelt de vakbond. "Het is bijna niet te geloven dat ze ervoor kozen om ten onrechte een bonus aan te bieden aan werknemers die zoveel hebben gedaan in de strijd tegen dit virus."



Een woordvoerder van de vervoerder meldt in een reactie dat het 'cyberveiligheid zeer serieus' neemt. "De e-mail was precies geschreven zoals criminelen dat doen", legt de woordvoerder uit. "Gelukkig ging het slechts om een oefening zonder consequenties." Op een bonus hoeven de medewerkers dan ook niet te rekenen.

14-05-2021 22:55:45 Emmo

Best wel een goed idee. Dat mensen er pissig over zijn is heel menselijk, maar juist diegenen zouden zich moeten bedenken dat ze ook door mensen met minder goede bedoelingen zouden kunnen worden beetgenomen.

